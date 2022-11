Fest Alter tem programação híbrida com mais de 300 filmes e atividades

A 4ª edição do Festival de Cinema de Alter do Chão (Fest Alter) já começou e tem programação até o próximo domingo, 20, na praça 7 de setembro. Este ano o festival homenageia o músico Sebastião Tapajós, falecido em 2021 e o poeta Thiago de Mello, falecido em janeiro de 2022. A programação tem inscrição de filmes de 120 países e é híbrida, a abertura será transmitida globalmente.

Locca Faria, diretor geral do FestAlter diz que apesar de ser um festival voltado ao cinema, tem uma programação múltipla, envolvendo palestras, música, teatro e outras atividades para todos os públicos e destaca os grandes homenageados. "Palestras, debates, mais de 300 filmes na plataforma online e 100 presenciais. Esta edição estamos homenageando Sebastião Tapajós. O show de abertura é com Igor Capela, é um músico de Belém, discípulo de Sebastião. Ele vai tocar com o violão que o Sebastião tocava e a família estará presente. Haverá também uma exposição homenageando Thiago de Mello, o grande poeta da Amazônia", destacou.

O Fest Alter recebeu inscrições de 120 países, revela o diretor, que ressalta a parceria com as plataformas de streaming, com o objetivo que esses trabalhos audiovisuais sejam visto, no que chamam na programação de "Rodada de negócios". "Nós fazemos uma rodada de negócios, abrimos com os canais colaboradores: Canal Curta, Canal Brasil, Globonews, Globo Filmes, Globoplay e Netflix para que eles analisem os projetos inscritos, para que possam apresentar aos canais o seu projeto na quarta, quinta e sexta", pontou.

A programação foi dividida em Mostras: Competitiva, Paralela, Mostras Especiais da Espanha, Ucrânia e Convidados, com mais de 200 filmes. Entre os finalistas do evento está "Amazônia na Encruzilhada", o primeiro dirigido documentário dirigido pela jornalista Mìriam Leitão.

Outro destaque da programação, aponta Locca é o plantio de 200 mudas de árvores e o ritual de fartura dos indígenas da etnia Borari e a exposição de arte indígena. "As mulheres da etnia Borari virão pelos rios com o ritual das tochas e depois com o ritual da fartura. Teremos mais de oito etnias indígenas expondo seu artesanato, pinturas, demonstrando a importância dos povos... Teremos a plantação de mais de 200 mudas de árvores nativas, na ilha do amor, junto com as crianças da comunidade. Liderada pela Cacique Borari", arguiu.

Locca repassa o convite em nome de todos que organizam o Fest Alter e convida a população da região e também de fora do Pará a comparecer e prestigiar o evento. "Eu convido as pessoas da região e do Brasil. Ele acontece na praça central de Alter gratuitamente, e tem também a oportunidade de ver através da plataforma. O festival além de ser de cinema é multicultural, pois teremos show, e outras atividades culturais", finalizou.

"Longa-metragem, curta-metragem, documentário, animação e smartphone/celular, palestras, shows e todos os filmes selecionados poderão ser acessados, gratuitamente, pela plataforma streaming exclusiva FestAlterPlay", concluiu.

Serviço

Evento: 4ª edição do Festival de Cinema de Alter do Chão (Fest Alter)

Local: praça 7 de setembro, praça central de Alter.

Data: até do dia 20, domingo

Horário: 9h às 23h

Mais informações: acesse o site aqui.

Onde assistir online: acesse a plataforma FestAlterPlay aqui.