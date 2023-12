Fernanda Souza fala sobre sinastria amorosa com namorada: 'A gente obedece direitinho'

Fernanda Souza falou da relação com a namorada, Eduarda Porto, a quem ela chama de "minha mulher". A atriz e apresentadora revelou que o casal fez sinastria amorosa, que é o estudo profundo que analisa a relação entre dois mapas astrais.

Durante um bate-papo com Thiago Cordeiro no podcast "Entre Astros 09", Fernanda disse "eu já me conecto com o mapa astral há muito tempo. Amo a sinastria amorosa. Você fez a minha com a Duda, né. A gente escuta sempre, a gente anota os tópicos e obedece direitinho. Tem muita coisa que você falou sobre pontos da nossa vida que a gente pode se unir para expandir coisas minhas ou dela, e a gente tomou isso como sempre e colocou essas conexões para acontecer", revelou Fernanda.

Eduarda Porto, conhecida como Duda, tem 36 anos e foi casada por seis anos com o diretor de cinema Rapha Vieira, que fez os filmes "Dores de Amores", "Love Film Festival", "Meu nome é Dindi", entre outros. Ele é filho da atriz Maria Zilda e do diretor Roberto Talma, morto em 2015.