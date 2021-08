Fernanda Souza disse que se divertiu com gafe de Taís Araújo

Nesta quinta-feira (12), Fernanda Souza surgiu no Instagram para falar pela primeira vez sobre a gafe de Taís Araújo cometida durante o programa "The Masked Singer Brasil", que garantiu ter sido levado pelo ex-casal com muito bom humor e na esportiva.

"Quando Taís me chamou no Whatsapp pra contar, eu ri pra dedéu", começou contando. E seguiu, postando um print do pedido de desculpas da amiga e garantindo: "hahahhaha Não precisa pedir desculpas, Tá! Eu e Thiaguinho rimos muitooooooo".

Fernandinha ainda continuou, falando sobre o tempo que se passou desde que ela e o cantor anunciaram o fim do casamento: "Amiga, mas já tem praticamente Dois anos! kkkkkk (Ok, a pandemia deixou uma galera coisada em relação ao tempo)". E finalizou, mandando um recado para colega de profissão, que é esposa de Lázaro Ramos: "Você é das pessoas mais engraçadas que eu conheço."

Na terça-feira desta semana (10), durante o programa que marcou a estreia do The Masked Singer Brasil, Taís Araujo, jurada do reality, se enrolou ao citar o relacionamento de Fernanda Souza e Thiaguinho, esquecendo que os dois estão separados desde 2019.

A "gafe", como Tais definiu acabou viralizando e, no Twitter, na quarta-feira (11.08), a atriz se desculpou publicamente: "Queria deixar aqui minhas desculpas tão públicas e sinceras pela gafe de ontem pra Fê Souza e pro Thiaguinho, que eu amo. E dizer que apesar deles estarem super bem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né?".