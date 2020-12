Fernanda Nobre fala do relacionamento aberto com o marido José Roberto

Fernanda Nobre, 37, participou de um bate-papo no podcast "Calcinha Larga" e falou da intimidade e da experiência de estar vivendo um relacionamento aberto com o marido José Roberto Jardim.

"O José tem essa generosidade, esse amor (de olhar para o companheiro e sentir felicidade de ele poder viver outras coisas). Eu, menos. Sou de um lugar mais egoísta. Ano passado li um livro que tem uma frase que me tocou: "Quando você namora um cara, encontra um sapo que vai transformar em príncipe". E os homens olham para a gente do jeito que a gente é, e eles odeiam que a gente mude o nosso jeito. E eles se apaixonam pelo jeito como a gente é, e depois eles ficam ressentidos conforme a gente vai mudando durante os anos. O Zé fala muito isso. Quando a gente se conheceu, eu estava transando com dois amigos dele ao mesmo tempo. E ele falava: "Cara, não vou namorar você. Você está no auge da sua potência, no auge da sua liberdade sexual, e eu acho lindo isso". E eu não entendia. "Estou transando com todo mundo, ó. Você não está namorando comigo". E ele "Tá! Tudo bem". Porque ele é um cara mais seguro e tem essa generosidade. Eu achava difícil de compreender isso, como se fosse uma falta de amor. Mas eu me apaixonei" disse a atriz.

Ela revelou o que ainda não aconteceu na relação não-monogâmica do casal. "Eu nunca vivi (a situação de) ele transar com uma pessoa mais de uma vez. A gente nunca viveu isso. Não tem essa regra, só não vivemos até hoje isso", completou.