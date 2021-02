Femea, evento de empreendedorismo e arte feito por mulheres, prorroga inscrições para artistas

A Feira de Empreendedorismo, Música e Artes na Amazônia prorrogou até o dia 3 de março, as inscrições para propostas de vídeo de artes visuais e outras linguagens artísticas para compor a programação do evento, que será realizado de 8 a 14 de março, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A ficha de inscrição e o regulamento com informações de como participar e premiação estão no site www.femea2021.com.br.

Artistas de todo o Pará poderão participar da seleção. Serão selecionados oito vídeos, que vão ser escolhidos pela curadoria da FEMEA, projeto feito 100% por mulheres. O material selecionado será exibido durante a programação da semana, pelo Canal de Youtube e Redes Sociais, e também ganharão destaque nos dois programas de web.

A programação traz mais de 10 atrações artísticas, feirinha virtual de empreendedorismo, workshops e uma oficina, que seguem com inscrições abertas, também até dia 3 de março no site, mesas redondas e dois programas FEMEA TV Web, que serão exibidos na abertura e no encerramento da programação, pelo Canal de Youtube e redes sociais da FEMEA.

O projeto é uma idealização da produtora cultural Narjara Oliveira, da Senda Produções em parceria com a jornalista e produtora cultural Luciana Medeiros, do blog Holofote Virtual, com realização e apoio do edital de Festivais Integrados da Lei Aldir Blanc – Secult/PA.

Campanha de financiamento

Além dos cursos, debates e visibilidade ao empreendedorismo e talento artístico da mulher, o FEMEA também se engaja na luta do GMB – Grupo de Mulheres Brasileiras – Belém e dá início a uma campanha de financiamento coletivo que busca doações a reforma da casa sede e outros investimentos do coletivo que já existe há mais de 30 anos, como o projeto Quintal Vivo, desenvolvido pelo grupo.

As informações mais detalhadas e a conta do GMB para depósitos estão no site femea2021.com.br. A meta é chegar ao mínimo de 5 e máximo de 100 mil reais para a reforma total da sede do GBM no Bengui e investimentos em projetos do quintal vivo do grupo na comunidade.

O grupo existe de 1986 e vem lutando contra as violências sofridas pelas mulheres em suas vidas pessoais e profissionais. Domingas Caldas, cametaense de 68 anos, é líder fundadora do Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB). Sua vida é exemplo de superação. No passado, ela sofreu atos de violência física e psicológica, que a fizeram fugir de casa e do marido, que usava o status de provedor da família para coagi-la. Hoje, a pedagoga tem muito a ensinar:

“O empreendedorismo é uma grande ferramenta para nós mulheres. A violência doméstica é uma prisão e não ter fonte de renda própria é como a chave da cela. Por isso, dentro do GMB nós criamos uma rede de produção artesanal para fomentar a independência financeira de mulheres violentadas”, conta Domingas.

Agende-se

Feira de Empreendedorismo, Música e Artes na Amazônia – FEMEA: de 8 a 14 de março de 2021. Informações, programação e inscrições: www.femea2021.com.br.