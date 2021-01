Felipe Neto revela grande dificuldade em compra de oxigênio para Manaus: ‘Caos total’

Além do comediante Whindersson Nunes, o youtuber Felipe Neto também aderiu à mobilização que personalidades brasileiras vem fazendo para garantir socorro à população do Amazonas diante da situação de calamidade pública na rede hospitalar por conta da explosão de casos de Covid-19. O sistema de saúde enfrenta uma grave crise em meio à pandemia, principalmente pela falta de oxigênio para atender todos os pacientes.

Na noite de ontem (14), o youtuber postou em seu perfil pessoal do Twitter uma campanha destinada a arrecadar fundos para instituições amazonenses que também vem se organizando para tentar atenuar a situação caótica vivida pela população. “Por favor, ajudem com QUALQUER QUANTIA para as instituições abaixo. Todas são sérias e estão ajudando a salvar vidas em Manaus!”.

Por favor, ajudem com QUALQUER QUANTIA para as instituições abaixo. Todas são sérias e estão ajudando a salvar vidas em Manaus! pic.twitter.com/4jURw1yjPj — Felipe Neto (@felipeneto) January 14, 2021

Apesar da grande mobilização de famosos e pessoas anônimas, Felipe expôs que as compras de oxigênio não seriam fáceis, principalmente por conta da dificuldade no transporte dos cilindros.

“Galera, apuramos e não há NENHUM cilindro de oxigênio para ser comprado no Amazonas, não importa o quanto a gente tente. Estamos fazendo de tudo para ver se há como levar cilindros pra lá”, declarou.

“A situação é gravíssima e pode se ampliar pro país inteiro”, relatou. “Ninguém consegue comprar os cilindros e se as pessoas decidirem comprar pra si ‘por segurança’, vai ser o caos total”, complementou.

Galera, apuramos e não há NENHUM cilindro de oxigênio para ser comprado no Amazonas, não importa o quanto a gente tente.



Estamos fazendo de tudo para ver se há como levar cilindros pra lá. A @ctardaguila está trabalhando mto pra viabilizar.



Se conseguirmos, avisarei a vcs. — Felipe Neto (@felipeneto) January 15, 2021

Galera, apaguei meu tweet da compra de 40 cilindros de oxigênio pq NÃO TEM!!!



A situação é gravíssima e pode se ampliar pro país inteiro.



Ngm consegue comprar os cilindros e se as pessoas decidirem comprar pra si “por segurança”, vai ser o caos total. — Felipe Neto (@felipeneto) January 15, 2021

A declaração de Felipe Neto foi interpretada pelos internautas como uma forma de anular o empenho e desmentir a ação que outros famosos estão tendo para prestar solidariedade à Manaus.

“Em nenhum momento quis criticar qualquer famoso que esteja tentando ajudar Manaus, muito pelo contrário, estamos no whats. Só me referi a quem poderia estar prometendo algo que não é real. Não há cilindros. O problema não é dinheiro, é logística”, escreveu na tarde desta quinta, 15, em sua defesa.

Em nenhum momento quis criticar qlq famoso q esteja tentando ajudar Manaus, mt pelo contrário, estamos no whats.



Só me referi a quem poderia estar prometendo algo q não é real. Não há cilindros. O problema não é dinheiro, é logística.



Vai dar bom, tem mta gente boa trabalhando. — Felipe Neto (@felipeneto) January 15, 2021

Mas disse que acredita na força da mobilização coletiva para que a campanha alcance os resultados esperados: “Vai dar bom, tem mta gente boa trabalhando”.