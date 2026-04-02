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Felipe Castanhari faz alerta após perder o seu gatinho envenenado por uma dedetização

O animal, que morreu há três meses, dividia o ambiente com mais dois gatos

Estadão Conteúdo
fonte

Felipe Castanhari e o gato Jack (Instagram @fecastanhari)

O influenciador Felipe Castanhari fez postagem em suas redes sociais relatando a morte de seu gatinho, Jackson. Em um vídeo emocionado, o influenciador também faz um alerta para os donos de pet sobre os perigos de expor os animais a um ambiente que passou por dedetização.

O animal, que morreu há três meses, dividia o ambiente com mais dois gatos. Castanhari explica que a dedetização foi necessária devido ao fato de ele ter encontrado uma aranha em sua casa e, preocupado com os pets, decidiu contratar uma empresa para eliminar os insetos e evitar que algo ruim pudesse acontecer aos seus animais de estimação.

"Então liguei para uma empresa de dedetização que me indicaram, expliquei a situação da aranha aqui na minha casa e marquei uma dedetização externa e interna", explicou o criador de conteúdo. "Quando a empresa chegou, eu avisei sobre os meus três gatos e perguntei se era seguro para eles, e aí começa o absurdo", inicia.

O influenciador relata que os profissionais informaram que os gatos poderiam ser isolados em um cômodo da casa, que não seria dedetizado, e poderiam voltar normalmente ao convívio do lar após 3 horas do serviço concluído. Ele diz ter estranhado a informação e, para garantir, soltou os gatos apenas 5 horas depois.

"No dia seguinte, por volta do meio-dia, meu gatinho preto, o Jackson, começou a ficar muito estranho", relembrou. "Ele parecia extremamente agitado, as orelhinhas dele não paravam de tremer, ele não parava de se lamber, lamber o rostinho, ele ficava lambendo o rosto o tempo inteiro. Ele estava claramente muito estranho, muito agitado, alguma coisa estava errada."

Com o passar das horas, o gato piorou. Ao falar com uma veterinária, Castanhari descobriu que seu animal estava envenenado. Jackson foi internado e o influenciador pediu mais informações à empresa responsável pela dedetização e descobriu que o produto utilizado em sua casa havia sido a bifentrina.

"E uma pesquisa rápida minha mostrou que o tempo mínimo recomendado para afastamento de animais de estimação, quando dedetizado com esse tipo de produto, era de 24 horas, o mínimo 24 horas. Mas que o ideal era deixar de dois a três dias, principalmente se você tem gatos que andam por todo o quintal, se esfregam em todo cantinho de todos os lugares, que são exatamente onde eles dedetizaram, e que ainda depois se lambem", informou o criador de conteúdo.

"E sabe por que eles falaram 3 horas? Porque eu tenho certeza que se eles tivessem falado três dias para mim, ou até mesmo dois dias, eu não teria dedetizado", afirma. "Porque eu não teria onde colocar os meus gatos por três dias. Eu não ia deixar meus gatos fora da minha casa, tirar eles daqui por três dias só por causa de dedetização."

Foi então que Castanhari percebeu que os outros gatos estavam com os mesmos sintomas, levou-os ao veterinário e eles também foram internados. "E o que aconteceu é que dois dias depois da internação por envenenamento do Jack, ele sofreu uma parada respiratória e morreu. Ele ficou muito debilitado por causa da intoxicação e como ele era um gatinho muito assustado, ele acabou não aguentando o estresse de dois dias de internação. O Michael ficou dois dias internado, a mãe ficou três, mas eles felizmente conseguiram sobreviver", conta.

"Eles não estavam comendo ainda quando voltaram da internação, não comiam, não estavam bebendo nada. Eu tive que forçar eles, arrumar maneiras de fazer eles comerem, de fazer eles beberem água, de dar os remédios. Sem falar em toda a estranheza, a falta que eles sentiam do Jack", relembrou o influenciador.

Ao final do vídeo, Castanhari deixa um alerta para quem possui animais em casa. "E eles sequer me responderam depois que eu mandei o áudio falando que o meu gato tinha morrido e que eles deveriam se responsabilizar por isso. Eles nem sequer me responderam. Eu fiquei com trauma, com todos os gastos de internação, de cremação do Jack, de tudo. Eu peço de coração que vocês compartilhem esse vídeo para levar essa informação adiante", declarou.

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INFLUENCIADOR/FELIPE CASTANHARI/DEDETIZAÇÃO/MORTE/GATO
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