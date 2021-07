Feira Gastronômica do Bem une sabor e solidariedade

Culinária e solidariedade vão estar juntas nesse final de semana em Belém. Em sua terceira edição, a Feira Gastronômica do Bem vai reunir nos dias 03 e 04, no 2º piso do Shopping Boulevard, oito chefs de cozinha de diferentes especialidades que vão preparar pratos exclusivos oferecidos a um preço convidativo, R$ 20. Quem comparecer vai poder contribuir com o trabalho desenvolvido há nove anos pela Casa Ronald McDonald Belém, que acolhe crianças com câncer e para a qual toda a renda do evento será revertida.

Para esta edição, os chefs receberam um desafio de unir suas experiências aos temperos típicos da Amazônia, sem perder de vista a importância de trabalhar o conceito da sustentabilidade na alimentação. Dessa forma, o público presente vai poder encontrar pratos bem diversificados para todos os tipos de paladares, como a Pancetta Sino-Amazônica, Arroz Frito e Ervas Preservadas, do chef Thyago Guarany, do Mirakuru Street Food, que faz sua estreia na feira e a Lasanha Amazônica, das chefs Verena Aquino e Carla Patrícia Ribeiro, da Vê Gourmet.

Kenny Nogueira, do Blog Arquiteto Gourmet, é um dos oito chefs que aceitou o desafio e vai estar nessa edição do projeto. Ele garante que quem se dispuser a sair de casa e contribuir com a causa não vai se arrepender. Para o evento, ele vai preparar um prato que é uma verdadeira viagem gastronômica. “Fui buscar referências lá na Ásia, trouxe inspiração tailandesa. Vou preparar uma Gurijuba, peixe muito comum em nossa região, principalmente em Vigia, e dá um toque bem tailandês. Para acompanhar o frescor da manga, com um vinagrete bem diferente”, detalha.

Ele garante que a possibilidade de unir a culinária à solidariedade é sempre algo inspirador. “Cozinhar é uma demonstração de carinho, e nesse caso, isso ainda fica mais evidente, tanto para as pessoas que vão visitar a feira, quanto pelo fato de poder ajudar as crianças que já estão passando por uma luta muito grande”, avalia.

O evento contará com a presença ainda dos chefs Verena Aquino e Carla Patrícia Ribeiro, do Vê Gourmet; Bebel Lima, do Sweet By Bebel Lima; Nonato Meireles, do Paraensíssimo Restô; Wagner Vieira, do Toró Gastronomia Sustentável e Thainá Nunes. As bebidas, não alcoólicas, ficarão por conta da Jane Tuñas Coquetelaria. Os chefs vão contar com a ajuda especial de estudantes do curso de Gastronomia da Unama.

Para a vice-presidente da Casa Ronald McDonald Belém e coordenadora do evento, Liane Gaby é sempre desafiador realizar o evento, por conta de toda a estrutura envolvida, mas o apoio das pessoas que compraram a ideia tem feito toda a diferença. “É um misto de doação com solidariedade. Além dos apoiadores, temos os chefes que doam seus tempos para produzir os pratos. E o nosso objetivo, além de arrecadar fundos, também é divulgar a instituição e nossa causa: a luta contra o câncer infanto-juvenil”, reforça.

A coordenadora ressalta que a pandemia afetou a economia, e consequentemente as doações à instituição reduziram, por isso a necessidade, mais do que nunca, da realização de eventos como a feira. “Mas seguimos lutando juntos com essas famílias. Atualmente, temos espaço para abrigar 70 pessoas. São 35 suítes, divididas por duas pessoas da mesma família, que no caso são a criança ou adolescente em tratamento e o seu responsável”, descreve.

Agende-se: 3ª Edição da Feira Gastronômica do Bem. Dias 03 e 04 de julho. Local: 2º Piso do Boulevard Shopping Belém. Horário: 17 às 22h