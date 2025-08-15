Capa Jornal Amazônia
Feira do Livro em Belém recebe estande da Livraria do Senado com obras históricas e lançamentos

Público terá acesso a mais de 200 títulos sobre história, legislação e literatura, além de lançamentos recentes

O Liberal

A 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, começa neste sábado (16) e segue até o dia 22 de agosto, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O evento terá entrada gratuita todos os dias, das 9h às 22h, com acesso permitido até as 21h. A Livraria do Senado participará da feira levando mais de 200 títulos de seu catálogo. Entre eles estão publicações sobre legislação, história do Brasil e obras lançadas pelo Conselho Editorial do Senado, todas comercializadas a preço de custo.

Entre os destaques do estande está “Fundação de Belém do Pará”, de Ribeiro do Amaral. Escrito em 1916, o livro reúne documentos sobre a expedição de Francisco Caldera de Castelo Branco, enviada de Portugal no início do século 17 para expulsar holandeses e franceses da costa norte do Brasil. A obra inclui cartas, mapas e registros históricos.

Outro título em evidência é o “Atlas Histórico-Econômico do Brasil no Século XIX”, finalista da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Divulgação Científica. O livro, fruto da colaboração de 20 pesquisadores, reúne dados sobre economia, avanços tecnológicos e mudanças estruturais no Brasil do século 19.

Para o público jovem, estarão disponíveis exemplares da coleção “Em Miúdos”, que apresenta em quadrinhos legislações como a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e o Código de Defesa do Consumidor.

O estande contará ainda com um espaço interativo inspirado na Coleção Escritoras do Brasil. Para esta edição, o Senado preparou uma simulação da oficina tipográfica do jornal A Família, fundado pela jornalista Josefina Álvares de Azevedo. O periódico íntegra o primeiro volume da coleção, intitulado A Mulher Moderna.

Serviço

  • Data: 16 a 22 de agosto de 2025;
  • Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Belém (PA);
  • Horário: das 9h às 22h (acesso até 21h);
  •  Entrada gratuita.
  • Site oficial: feiradolivroedasmultivozes.com.br .
