Feira de livros da USP online tem desconto mínimo de 50%

A tradicional feira de livros da Universidade de São Paulo (USP), iniciada na segunda-feira, 9, será totalmente online na atual edição em razão da pandemia de covid-19. Os descontos, no entanto, permanecem os mesmos, de 50%, no mínimo, em todos os livros vendidos - que valem tanto para títulos dos catálogos das editoras quanto para os lançamentos.

O evento, virtual, acontece de forma ininterrupta até o dia 15 de novembro, às 23h59, com participação gratuita do público. Promovida desde 1999 pela Editora da USP (Edusp), a feira conta com cerca de 170 editoras.

Acesse aqui

Entre as editoras participantes estão Alameda, Ateliê Editorial, Beĩ, Brinque-Book, Edições Sesc, Editora Senac, Elefante, Geração Editorial, Maria Antônia (GMarx-USP), Ouro sobre Azul e Zouk, além das editoras universitárias.

Cada editora tem uma página para se apresentar, exibir a relação dos títulos com desconto e direcionar os visitantes para suas respectivas lojas virtuais. As etapas seguintes (seleção dos livros, cadastro, carrinho, pagamento) acontecem diretamente no site da loja da editora, que define as próprias condições comerciais, como forma de pagamento, tipo e valor do frete e prazo de entrega.