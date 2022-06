FCP divulga as quadrilhas que participarão do XVIII Concurso Estadual 2022

A Fundação Cultural do Pará divulgou nesta terça-feira, 7, a lista de habilitados no XVIII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. A competição acontecerá entre os dias 17 de junho e 3 de julho. O sorteio da ordem de apresentação será realizado na sexta-feira, 10, às 10 horas, via plataforma Google Meet.

As quadrilhas inscritas poderão efetuar a troca entre si, de datas e horários determinados em sorteio, devendo comunicar para a Coordenação até às 23h59 do dia 10 de junho. O horário de Concentração de cada Quadrilha Junina (adulta e mirim) será uma hora antes do horário de apresentação determinado no sorteio.

O período para a interposição de recursos ficará aberto pelo prazo de 2 dias, a partir da publicação no Diário Oficial.

Lista completa das quadrilhas aqui.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)