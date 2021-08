Fatia de bolo de casamento da princesa Diana com o príncipe Charles é leiloada por R$ 13,4 mil

Uma fatia do bolo de casamento da princesa Diana e do príncipe Charles, que aconteceu em 1981, foi leiloada por R$ 13,4 mil. O pedaço estava guardado há mais de 40 anos por uma integrante da equipe da Rainha Elizabeth II, que o preservou com filme plástico.

Gerry Layton, o novo dono do bolo, disse que o pedaço fará parte de sua coleção da família real britânica. “Eu quis adicioná-lo ao meu acervo pessoal, que será destinado à caridade após minha morte. Eu também pensei em colocá-lo como prêmio de rifa com parte do dinheiro indo para Centrepoint, do qual a Princesa Di era patrocinadora”, afirmou ele em entrevista ao jornal “The Guardian”.

A foto do bolo foi divulgada pela casa de leilões Dominic Winter. De acordo com o New York Post, cerca de 23 tipos de bolos foram servidos no casamento. Diana e Charles se separaram 11 anos depois, em 1992, e se divorciaram em 1996. A princesa morreu em um acidente de carro em Paris, na França, em 1997.