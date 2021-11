Famosos revelam suas torcidas para a final da Copa das Libertadores

Nas redes sociais, famosos não economizam nas mensagens positivas para a grande final da Copa Libertadores da América, que ocorre entre o carioca rubro-negro Flamengo e o paulista Palmeiras, no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, neste sábado (27), às 17h.

Artistas aproveitaram para vestir as camisas, tirar bandeiras do armário e declarar amor ao esporte. Carolina Dieckmann, que está viajando pelo deserto americano, procurou internet para registrar sua torcida e até falou sobre look imaginário.

Quem também se pronunciou foi a atriz e humorista Christine Fernandes: "A postos", escreveu.

O ator Jonathan Azevedo também registrou o amor pelo Flamengo.

Assim como a bela Aline Campos.

Jayme Matarazzo, entretanto, passou a paixão pelo Palmeiras para o filho. "Ficaremos torcendo demais mesmo que distantes, e por aqui, já estou levantando o meu troféu mais importante!", escreveu.