Famosos brincam sobre pane das redes sociais no twitter

Gil do Vigor, Preta Gil, Marcelo Adnet e padre Fábio de Melo foram alguns dos famosos que brincaram com a pane das redes sociais, nesta segunda-feira (4), que deixou usuários do whatssap, facebook e instagram sem poder interagir.

“Zap caiuuuuuu, que morte horrenda”, postou Gil do Vigor . Muito atuante nas redes sociais, Padre Fábio de Mello se inspirou nas escrituras sagradas para fazer um comentário divertido sobre o perrengue cibernético: “Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé”.

“Caiu tudo, já fico desesperada pra não ficar desconectada !! E vocês?”, questionou Preta Gil. Em seguida, a jurada do Show dos Famosos revelou ter aproveitado a queda das redes sociais para conversar longamente por telefone com outra amiga: “Amei Astrid Fontenelle me ligou e ficamos 16 minutos colocando as fofocas em dia. Tá vendo gente? Das vantagens da queda digital !! Ligue pro seuamiguinho”, sugeriu.

O humorista Marcelo Adnet postou as gravações de três sambas inspiradas na queda do WhatsApp.