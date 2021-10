Fafá de Belém realiza coletiva e mostra detalhes da Varanda de Nazaré 2021

Como ocorre todos os anos, a tradicional Varanda de Nazaré em 2021, organizada pela cantora paraense Fafá de Belém, será realizada de 6 a 10 de outubro em Belém. A programação terá eventos presenciais com transmissão pelas redes sociais da cantora.

Na edição deste ano, entre os convidados estão a escritora Djamila Ribeiro, a chef Katia Barbosa, Jacira Santana, a mãe do Gil do Vigor, e a apresentadora esportiva Glenda Kozlowski. Este ano, a Varanda de Nazaré se tornou patrocinadora oficial do Círio de Nazaré.

“Isso nos enche de orgulho porque entendo que quando estamos todos juntos, tudo cresce mais. Estou aqui para somar e abrir portas. Em 2021, vamos manter a fé e mergulhar em nossa cultura”, diz Fafá de Belém em coletiva realizada no Radisson Hotel.

Segundo a cantora, “a nossa fé é feliz, os paraenses tem o hábito de abraçar as pessoas e aqui ninguém se sente sozinho. Se nós tivéssemos um dia de Círio pelo mundo, os momentos de ódio seriam cada vez mais raros”, concluiu.

As comemorações da Varanda de Nazaré começam nesta quarta-feira, 6, no Theatro da Paz, com o show “Foi Assim: a música de Paulo André e Ruy Barata”. É a primeira vez que a cantora sobe em um palco para apresentação após quase um ano e meio de pandemia.

Já no dia 8, Fafá realizará um outro momento especial, Sarau em homenagem a Cláudio Rendeiro, o saudoso Epaminondas Gustavo, com transmissão ao vivo do Parque da Residência, o evento será fechado e transmitido ao vivo a partir das 14h.

Tradicionalmente no sábado do Círio acontece a romaria fluvial, Fafá vai manter a tradição mas fez uma programação bem diferente que une sabor e a tradição das ilhas. Ainda no sábado, Fafá participará da ornamentação da berlinda à convite da Diretoria da Festa de Nazaré. Às 21h, será transmitido o “Fafá Peregrina”, show gravado na Igreja do Carmo. No domingo do Círio para encerrar as programações a cantora fará um Rito de Fé no coreto do Parque da Residência, ao vivo.

Confira a programação:

Quarta – 6/10

21:00 – Show Fafá Canta Ruy Barata - Theatro da Paz com Gravação

Quinta - 7/10

21:00 – Show Foi Assim - A música de Paulo André e Ruy Barata

Sexta – 8/10

20:30 - Sarau Parque da Residência -Transmissão Ao Vivo Youtube Varanda de Nazaré – Homenagem a Epaminondas Gustavo, Cláudio Rendeiro

Sábado – 9/10

14h00 – Varanda Fluvial - Transmissão YouTube Varanda de Nazaré

21:00 – Espetáculo Fafá Peregrina - Transmissão YouTube Varanda de Nazaré

Domingo – 10/10

10:30 - Rito de Fé no coreto – Parque da Residência – Transmissão Ao Vivo You Tube Varanda de Nazaré