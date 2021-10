Fafá confirma 8 celebridades na 'Varanda de Nazaré' deste ano

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (5), a cantora Fafá de Belém confirmou quem são as celebridades confirmadas que participarão do Círio de Nazaré deste ano. Como foi adiantado por nossa reportagem, Virna, ex-seleção feminina de vôlei; Djamilla Ribeiro, escritora e filósofa; Glenda Kozlowski, jornalista e apresentadora; Kátia Barbosa, do Mestre do Sabor e Dona Jaciara, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, estão na lista.

Hoje, Fafá confirmou a presença de mais três nomes, são eles: Paulo Vieira, humorista da TV Globo; Elizabeth Machado, presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo; Carol Costa, paisagista e apresentadora do canal GNT.

Celebridades no Círio Katia Barbosa Jacira, mãe do Gil do Vigor Glenda Kozlowski Reprodução Instagram Paulo Vieira (Juliana Coutinho/Globo) Virna Piovezan Djamila Ribeiro Reprodução Instagram Carol Costa (Luciana Festi/Divulgação) Fafá de Belém Divulgação Elizabeth Machado (Divulgação)

Para o público que acompanha o projeto e aguarda pela festa maior celebração religiosa do mundo, o momento da divulgação é um dos mais esperados antes do Círio.