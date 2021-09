Mãe de Gil do Vigor virá a Belém para o Círio 2021

Durante live no Instagram de OLiberal, na manhã desta sexta-feira (24), Fafá de Belém soltou alguns spoilers sobre a programação da "Varanda de Nazaré", que este ano retornará no período da festividade do Círio. A edição de

Entre os famosos, a cantora confirmou a presença de Dona Jacira, mãe do Gil do Vigor, um dos participantes mais carismáticos e queridos do BBB 21.

Além de Dona Jaciara, outros nomes confirmados para o evento são: Virna Piovezan, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e a jornalista Glenda Kozlowski.

Reveja a live com Fafá de Belém