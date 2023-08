Fafá de Belém promete ir a jogo do Paysandu, chama mulheres para lotarem Curuzú e ajudar time

Fafá de Belém chamou as torcedoras bicolores para lotarem o estádio do Paysandu no próximo domingo (20) para o jogo contra o Pouso Alegre FC. Fafá convidou as mulheres para ajudarem o time a conseguir a classificação para a série B. Ela também prometeu estar presente no jogo para empurrar o Papão da Curuzú.

"Alô, alô, alô Papão da Curuzú, estou passando aqui para avisar vocês que domingo o jogo é poderoso e vale classificação. Nós precisamos de todas as mulheres, de todas as mulheres bicoleres para lotar o Banpará Curuzú. Olha é jogo de decisão, olha eu vou estar lá com vocês. Vamos juntas mulheres paraenses, mulheres daqui, mulheres do Norte, vamos juntas lutar contra a violência contra a mulher, contra o assédio, contra o abuso, pela valorização da mulher, e pela nossa liberdade de estar no campo torcendo pelo nosso Papão do nosso coração", declarou Fafá.

Somente mulheres e crianças e adolescentes de até 15 anos poderão entrar para assistir o jogo. A restrição de público ocorreu por causa de uma punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A expectativa é de casa cheia. A vitória do Paysandu pode garantir a caga na próxima fase da Série C.