'Faço sons altos', confessou Gil, do 'BBB 21', sobre orgasmos na 'hora H'

Sem papas na língua, Gilberto revelou detalhes picantes da vida íntima a dois. O economista disse durante uma brincadeira, no quarto cordel do "BBB 21", na madrugada desta quinta-feira (4), que não conseguia fazer sexo sem emitir sons escandalosos.

O assunto surgiu quando Juliette subiu nas costas de Gil para espremer uma espinha e, ele começou a gemer de zoação e a sister o repreendeu. "Isso deve ficar numa gemedeira na hora do vamos ver", brincou Sarah, que também estava no cômodo e quis colocar mais fogo no parquinho.

Logo depois do assunto sexo ter sido enserido na conversa, Gilberto decidiu compartilhar com os colegas de confinamento sobre uma experiência sexual. “Eu conheci um menino, tava ele e a menina, mas eu não sabia que ele era bicha por ser casal. Eu fiquei afim do cara e meu amigo da menina. Aí, eu descobri que realmente o cara era bicha e a menina era uma mulher hétero. Meu amigo falou assim 'vai amigo, pega ele e eu pego ela'. Eu fiquei com o menino e ele com a menina Foi uma loucura”.

Aos risos, o economista disse que ouviu do amigo que ele fazia muito barulho na hora H. “Era um negão. Eu fui resolver um negócio no quarto dele e meu amigo no quarto dela. Aí, meu amigo disse que ouvia tudo”.

"Você é da gemedeira então", brincou Sarah. "Rolo era grande?", indagou Rodolffo. "Sou uma vergonha alheia", completou Gil.

No fim, Gilberto não se intimidou para confessar que não consegue ficar quieto durante o sexo. “Mas é verdade, eu não consigo ficar em silêncio. Tô confessando aqui que no momento eu faço sons sonoros altos”.