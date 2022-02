Fábio Jr faz turnê romântica pelos Estados Unidos

O cantor Fábio Jr., 68, desembarcou na sexta-feira (11) para uma turnê em três cidades nos Estados Unidos. Os shows serão comemorativos ao Valentine's Day -Dia dos Namorados americano celebrado em 14 de fevereiro.

A primeira apresentação do cantor aconteceu no sábado (12) no Ocean Side Events Center, na cidade de Massachusetts, em Boston. Depois, ele faz duas apresentações no estado da Flórida. No dia 14, o show será no Rosen Plaza, em Orlando, e dia 15 no The Parker, em Fort Lauderdale. "Vai ser legal para caramba!", disse o cantor em publicação no Instagrams.

Fábio Jr. pretende arrancar ainda mais suspiros dos casais apaixonados no Dia dos Namorados cantando grandes sucessos de sua carreira. Segundo a equipe do cantor, os shows seguem todos os protocolos de segurança contra Covid-19. No palco, Fábio Jr, será acompanhado pela banda formada por Álvaro Gonçalves (guitarra e violão), Bruno Coppini (baixo), Gustavo Barros (guitarra), Pepa D'Elia (bateria) e Amador Longhini, nos teclados e direção musical. Nos vocais, estão Aldo Gouveia e Ellis Negress.