Fábio Jr faz clique raro e causa alvoroço na web

O cantor Fábio Jr fez um clique raro e deixou seus seguidores eufóricos. Fábio resolveu postar fotos com o seu filho Záion, de 12 anos, fruto do relacionamento com a modelo Mari Alexandre. Os elogios foram intensos.

“Gente, o menino é igual o Fábio Jr.”; “Como é lindo o Záion”; “Eita genética boa desse Fábio jr hein?”; “A xerox do pai”; “Que lindos”; “Menino lindo”; “Ô menino lindo! Parabéns”; “Garoto bonitão”, foram alguns comentários no post.

Ao pensar na legenda, o cantor ainda fez graça da situação. “O pai tá on”, gíria na moda entre crianças e adolescentes. Fábio Jr. e a mãe da criança, Mari Alexandre, foram casados entre 2007 e 2010.

O cantor também é pai de Cleo, fruto do relacionamento com Gloria Pires, e de Fiuk, Krizia e Tainá, do envolvimento com Cristina Karthalian. Ao todo, Fábio Jr já se casou sete vezes.