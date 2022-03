Fã invade palco, agarra Melody e é chutado por segurança

Durante um show de MC Melody em Itaituba (PA), um fã invadiu o palco e, sem pensar duas vezes, correu para agarrar a cantora. Em uma ação rápida, um dos seguranças correu para tirar o invasor do local e colocá-lo novamente com os outros fãs da artista.

Nas imagens, o profissional não mede forças para tirar o homem de cima de Melody. Ele puxa o fã pelo pescoço, o joga sentado no palco e depois, literalmente, o chuta dali.

Enquanto o profissional de Melody agia, diversas pessoas ficaram incrédulas com a imagem e, desesperadas, repetiam: “Ai, meu Deus do céu”. A música continuou rolando ao fundo, mas a cantora ficou um tempinho calada para se recuperar do susto.

