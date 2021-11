Fã invade palco, agarra Joelma e cantora intervém na ação de segurança

Joelma surpreendeu o público com uma atitude inusitada durante um show. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a cantora aparece dando alguns “tapas” no segurança após um fã conseguir romper o isolamento e invadir o palco.

Nas imagens, o rapaz aparece subindo no palco enquanto a cantora paraense dança e canta um de seus antigos sucessos. Nesse momento, surge um fotógrafo que tenta tirá-lo do palco, mas não consegue, e tem início um pequeno tumulto. É quando um funcionário do staff é acionado para resolver a situação.

O segurança segura o fã e o conduz para fora do espaço onde a cantora e os dançarinos estão fazendo a performance, mas Joelma vai atrás e dá uns “tapas” no braço do funcionário e fala algo que não se consegue ouvir. Em seguida puxa o “invasor” de volta pelas mãos, colocando-o para dançar junto com ela.