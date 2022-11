Exposição recorda o olhar e a trajetória de Geraldo Ramos

O fotógrafo paraense Geraldo Ramos, falecido em 2021, ressurge através de suas obras e do fazer artístico na exposição “Geraldo Ramos- o registro além do fotógrafo”, na Galeria Benedito Nunes, da Fundação Cultural do Pará (antigo Centur). A mostra é resultado da pesquisa de dissertação de mestrado da viúva do artista, professora Madalena Felinto Ramos, que reúne fotografias autorais e também objetos que marcam a vida pessoal e a trajetória profissional dele. A abertura acontece nesta quinta-feira, 17, às 19h, com entrada franca.

“Geraldo Ramos- o registro além do fotógrafo” foi contemplada pelo Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Pará (FCP) do governo do estado. A exposição ficará aberta à visitação até o dia 21 de dezembro, de segunda à sexta-feira, das 9 das 17h. A curadoria é da própria Madalena.

Fotos de Geraldo Ramos Geraldo Ramos Geraldo Ramos

“A exposição é quase que a transposição da minha dissertação de mestrado em Artes sobre o arquivo do Geraldo Ramos. Tento apresentar um recorte do que chamei de ‘paisagens da memória do Geraldo Ramos’ em relação à vivência dele pelos bairros de Belém, onde nasceu, passando pelos bairro de Nazaré, Cidade Velha, Batista Campos e Pedreira, onde faleceu em março de 2021, aos 70 anos”, descreve Madalena.

Trajetória

O percurso por esses bairros foi documentado em fotografia por ele mesmo, nos anos de 2016 e 2017, para colaborar com a pesquisa de Madalena. Além desse trajeto, a pesquisadora-artista traz à tona antigos registros da infância e da família de Geraldo Ramos e também fotografias de autoria dele sobre manifestações popular e a realidade do interior amazônico, nos anos 80 e 90.

Fotos de época da vida de Geraldo Ramos Geraldo Ramos criança com os pais e irmãos. (Arquivo pessoal) Geraldo Ramos no barco que construiu com amigos (Arquivo pessoal)

“O pai dele, Seu Eurico, gostava de fotografia e chegava a encomendar câmeras dos Estados Unidos para fazer fotos da família. Com 12 anos, o Geraldo começou a se envolver com fotografia pegando a máquina do pai. Na Cidade Velha, ele conheceu o Mestre (de barcos) Julião e construiu um barco com amigos para fazer incursões pelas ilhas, no entorno de Belém. Isso foi importante, estímulo para sair do centro urbano e explorar a Amazônia insular”, conta a pesquisadora-artista.

Geraldo Ramos foi coordenador do núcleo de fotografia e também diretor do Museu da Imagem e do Som, da Secult, assim como editor-geral de fotografia da agência Ver Editora, que publicou a revista Ver-o-Pará de 1992 até aproximadamente 2006, entre outros trabalhos. “A primeira exposição individual dele, nos anos 90, foi na Galeria Theodoro Braga (da Fundação Cultural do Pará) e, em 2018, ele convidado para participar da exposição de inauguração da Galeria Benedito Nunes”, recorda.

Exposição

A exposição reúne cerca de 50 fotografias, sendo quase todas em cromos. Madalena Felinto Ramos apresenta objetos e exibe slides de fotografais e áudios com narrativas de Geraldo Ramos sobre lugares retratados por ele. “O meu trabalho não se limita à fotografia, mas à tridimensionalidade que dialoga os objetos com as imagens fotográficas”, explica.

Geraldo e Madalena Ramos na Vila de Camará. (Arquivo pessoal)

No sábado, 19, às 10h da manhã, os visitantes poderão conferir a projeção dos slides do arquivo de Geraldo Ramos, no local da exposição. E no dia do encerramento, 21 de dezembro, às 19h, acontecerá o lançamento do catálogo da exposição em formatos físico e virtual.

Da dissertação intitulada “Uma poética no arquivo do artista: o contínuo desdobrar das paisagens da memória de Geraldo Ramos”, Madalena planeja também publicar um livro. Ela continua com a linha de pesquisa no doutorado em Artes.

Agende-se:

Exposição “Geraldo Ramos- o registro além do fotógrafo”

Abertura: Quinta-feira, 17, ás 19h

Visitação: até 21/12, de segunda à sexta-feira, das 9 ás 17h

Entrada franca