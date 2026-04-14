Exposição Museu das Ilusões volta a Belém a partir desta quinta-feira, 16

O Museu das Ilusões, atração interativa que explora fenômenos de ilusão de ótica, retorna a Belém para uma nova temporada no Shopping Bosque Grão-Pará. A exposição tem abertura ao público prevista para esta quinta-feira, 16 de maio, prometendo aos visitantes reflexões sobre a percepção visual.

Experiências e o maior acervo da América Latina

Instalada em uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, a exposição apresenta cerca de 100 experimentos e se consolida como um dos maiores acervos do gênero na América Latina. As experiências propõem ao visitante interações que desafiam a percepção.

Entre os destaques desta edição estão uma escultura de luz e sombra, produzida com material reciclado, cuja imagem só se revela a partir de iluminação direcionada. Outra novidade é uma instalação cenográfica que simula o pé de um ogro gigante projetado a partir do teto.

Entretenimento, ciência e interatividade

Raphaella Rocha, gerente de Marketing do shopping, celebrou o retorno da atração. "Receber o Museu das Ilusões de volta em Belém, depois do sucesso de público da primeira temporada, com novas peças é motivo de orgulho, principalmente por ser uma experiência que une entretenimento, ciência e interatividade, além de ser um acervo único de ilusões de ótica", declarou.

O percurso da exposição inclui ainda painéis em 3D, quadros cinéticos, instalações anamórficas, jogos de espelhos e experiências que exploram efeitos como a retenção de retina. Ambientes como a Casa Invertida, as Cadeiras Confusas e a Sala de Ames (conhecida como sala dos gigantes) são os mais procurados para registros fotográficos.

Paulo Zimmermann, criador e diretor executivo do museu, explica que a exposição busca aproximar ciência e entretenimento de forma acessível. "É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam juntos", destacou Zimmermann.

Reconhecimento internacional e trajetória pelo Brasil

Criado em 2019, o Museu das Ilusões reúne peças clássicas do universo das ilusões visuais, bem como obras desenvolvidas por artistas brasileiros. O projeto é itinerante e já passou por cerca de 30 cidades no país, incluindo capitais como Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís, Manaus, Recife e São Paulo.

Em 2023, a exposição foi reconhecida com a medalha de prata na categoria Inovação no Prêmio Mauricio de Sousa. A premiação, organizada pela Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra), ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, reforçando a relevância do projeto.

Serviço: ingressos e horários

Os ingressos para o Museu das Ilusões podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pela internet. Os valores iniciam em R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira). Existem opções promocionais para grupos e condições especiais para clientes do programa de relacionamento do shopping.

Local: 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário, nº 1.052.

1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário, nº 1.052. Dias e horários: Terça a sábado: das 10h às 22h (entrada permitida até às 21h) Domingos: das 12h às 20h (entrada permitida até às 19h)

Ingressos: Venda na bilheteria e online pelo Sympla (www.sympla.com.br).

Venda na bilheteria e online pelo Sympla (www.sympla.com.br). Valores: Inteira: R$ 90 Meia-entrada: R$ 45

Valores promocionais para Grupos e Famílias (a partir de três pessoas): Três pessoas: R$ 135 Quatro pessoas: R$ 180 Cinco pessoas: R$ 225 Seis pessoas: R$ 270

Clientes i’Club: Ingressos com valores especiais (Prata por R$ 40,00, Ouro por R$ 35,00 e Diamante por R$ 30,00). A compra deve ser feita presencialmente na bilheteria do evento.