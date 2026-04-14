Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição Museu das Ilusões volta a Belém a partir desta quinta-feira, 16

Mostra apresenta instalações que exploram efeitos visuais e interação com o público

O Liberal
fonte

Instalada em uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, a exposição apresenta cerca de 100 experimentos (Museu das Ilusões/ Divulgação)

O Museu das Ilusões, atração interativa que explora fenômenos de ilusão de ótica, retorna a Belém para uma nova temporada no Shopping Bosque Grão-Pará. A exposição tem abertura ao público prevista para esta quinta-feira, 16 de maio, prometendo aos visitantes reflexões sobre a percepção visual.

Experiências e o maior acervo da América Latina

Instalada em uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, a exposição apresenta cerca de 100 experimentos e se consolida como um dos maiores acervos do gênero na América Latina. As experiências propõem ao visitante interações que desafiam a percepção.

Entre os destaques desta edição estão uma escultura de luz e sombra, produzida com material reciclado, cuja imagem só se revela a partir de iluminação direcionada. Outra novidade é uma instalação cenográfica que simula o pé de um ogro gigante projetado a partir do teto.

Entretenimento, ciência e interatividade

Raphaella Rocha, gerente de Marketing do shopping, celebrou o retorno da atração. "Receber o Museu das Ilusões de volta em Belém, depois do sucesso de público da primeira temporada, com novas peças é motivo de orgulho, principalmente por ser uma experiência que une entretenimento, ciência e interatividade, além de ser um acervo único de ilusões de ótica", declarou.

O percurso da exposição inclui ainda painéis em 3D, quadros cinéticos, instalações anamórficas, jogos de espelhos e experiências que exploram efeitos como a retenção de retina. Ambientes como a Casa Invertida, as Cadeiras Confusas e a Sala de Ames (conhecida como sala dos gigantes) são os mais procurados para registros fotográficos.

Paulo Zimmermann, criador e diretor executivo do museu, explica que a exposição busca aproximar ciência e entretenimento de forma acessível. "É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam juntos", destacou Zimmermann.

Reconhecimento internacional e trajetória pelo Brasil

Criado em 2019, o Museu das Ilusões reúne peças clássicas do universo das ilusões visuais, bem como obras desenvolvidas por artistas brasileiros. O projeto é itinerante e já passou por cerca de 30 cidades no país, incluindo capitais como Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís, Manaus, Recife e São Paulo.

Em 2023, a exposição foi reconhecida com a medalha de prata na categoria Inovação no Prêmio Mauricio de Sousa. A premiação, organizada pela Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra), ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, reforçando a relevância do projeto.

Serviço: ingressos e horários

Os ingressos para o Museu das Ilusões podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pela internet. Os valores iniciam em R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira). Existem opções promocionais para grupos e condições especiais para clientes do programa de relacionamento do shopping.

  • Local: 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário, nº 1.052.
  • Dias e horários:
    • Terça a sábado: das 10h às 22h (entrada permitida até às 21h)
    • Domingos: das 12h às 20h (entrada permitida até às 19h)
  • Ingressos: Venda na bilheteria e online pelo Sympla (www.sympla.com.br).
  • Valores:
    • Inteira: R$ 90
    • Meia-entrada: R$ 45
  • Valores promocionais para Grupos e Famílias (a partir de três pessoas):
    • Três pessoas: R$ 135
    • Quatro pessoas: R$ 180
    • Cinco pessoas: R$ 225
    • Seis pessoas: R$ 270
  • Clientes i’Club: Ingressos com valores especiais (Prata por R$ 40,00, Ouro por R$ 35,00 e Diamante por R$ 30,00). A compra deve ser feita presencialmente na bilheteria do evento.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Museu das Ilusões
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

ENTENDA

Disputa entre Stênio Garcia e filhas ganha novo capítulo com embate entre advogados

O episódio evidencia um cenário marcado por versões divergentes, acusações mútuas e crescente exposição midiática.

14.04.26 13h22

eita!

Fernanda Lima diz que divide contas com Rodrigo Hilbert: 'Casei com um homem pobre'

A apresentadora também destacou a importância do planejamento financeiro, especialmente para mulheres que desejam ter filhos.

14.04.26 13h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda