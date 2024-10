Exposição fotográfica Amazônia Soul reúne olhares de artistas paraenses; abertura é nesta quarta, 02

Inicia nesta quarta-feira, 02, em Belém, para os apreciadores das artes visuais, a exposição Amazônia Soul. De portas abertas ao público na Galeria Visagem (Tv. São Pedro, 842), os horários para visitação são de 18h30 às 21h. Com olhares diversos e originais, a mostra é composta por fotografias da região amazônica feitas pelos artistas Déia Lima, Lucas Ohana, Neide Coelho, Patrícia Brasil, Rafael Aguilera, Rone Pires, Valério Silveira e Vânia Alves.

Olhares líricos sobre a região amazônica são contemplados na mostra (Valério Silveira)

Segundo os organizadores da exposição coletiva, a proposta é mostrar diferentes perspectivas da Amazônia através dos trabalhos de fotógrafos e fotógrafas locais. Um dos participantes é o fotógrafo Lucas Ohana. “Vivemos em uma região única e, por meio da fotografia, tenho a oportunidade de conhecer mais a Amazônia e de mostrar a minha visão de mundo para as pessoas. As fotos que escolhi para a exposição fazem parte da minha série ‘Entorno’, que tem esse nome porque elas foram feitas em lugares próximos de onde eu cresci, que eu tenho no meu imaginário como locais de encontros e descobertas”, explica o criador visual.



O artista Valério Silveira, por sua vez, trouxe para a exposição imagens relacionadas a ambientes de sonhos, surreais, também chamados de oníricos. “A alma surreal da Amazônia é o único lugar que me permite a liberdade de misturar o real com o imaginário, criando cenas que me desafiam, onde chego a questionar a minha percepção de mundo real. Gosto da referência surreal de René Magritte, que às vezes me serve de ressignificação e pode resultar em representações visuais que me convençam que tudo aconteceu diante de mim, num sonho”, discorre Valério.



Já as obras da fotógrafa Patrícia Brasil, presentem em Amazônia Soul, convidam os visitantes a olhar para as particularidades e imagens formadas por cenas da infância na Amazônia. “As minhas fotos mostram a relação das crianças com a natureza em nossa região, que é uma das coisas que mais me fascina na fotografia. Eu busco exaltar a exuberância da nossa natureza e relacionar isso com as pessoas que vivem aqui”, destaca Brasil, que foi finalista do Prêmio Portfólio FotoDoc 2023, na categoria Imagem Destacada.



Em homenagem ao Círio, a galeria terá também uma secção reservada para fotografias do Círio em diferentes formatos, feitas por fotógrafos em diferentes momentos da procissão.



A exposição fotográfica Amazônia Soul será realizada até o dia 30 de novembro e tem entrada gratuita. As novidades da mostra também estão sendo divulgadas no perfil da Galeria Visagem no Instagram, que é @galeriavisagem

Exposição fotográfica Amazônia Soul

Visitação: 02/10 à 30/11 (de terça à sexta de 15:00 às 19:00, e sábado de 9h às 13:00

Local: Galeria Visagem (Tv. São Pedro, 842)

Informações: 91 99100-0555