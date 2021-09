Exposição fotográfica reúne obras de 20 artistas em ‘Retratos de uma pandemia’

Olhares de 20 artistas fotógrafos profissionais e amadores de 2020 mostrando o impacto da pandemia de covid-19 sobre o isolamento social vivenciado pela população são o foco da exposição da “Retratos de uma pandemia” que está disponível no Centro Cultural Atores em Cena, localizado na Avenida Nazaré, número 435, esquina com a Benjamin Constant. Cada imagem congela um instante no tempo e traz consigo reflexões sobre as dores, as perdas, os medos, as adaptações e as esperanças de cada um durante a Pandemia.

A exposição é o resultado do 2° Concurso de Fotografia, realizado pelo Instituto Lumiee. Participantes de todo o Brasil enviaram fotos, que foram avaliadas por uma curadoria de 20 pessoas, composta por profissionais da fotografia, do cinema, do teatro, das artes plásticas, da dança e da música, bem como por influenciadores digitais, professores universitários e jornalistas. A seleção durou de janeiro e fevereiro de 2021 e selecionou as 20 obras que compõem a exposição.

Juntamente com a exposição "Retratos de uma Pandemia" o Instituto Lumiee também apresentará a exposição fotográfica "Belém que Ninguém vê", resultado do 1° Concurso de Fotografia da ONG, realizado em 2019. O público ainda poderá também conhecer em primeira mão o Tema do Concurso de Fotografia deste ano de 2021, o 3° da ONG.

O objetivo dos concursos abertos à participação de profissionais e amadores, busca fomentar o interesse pela fotografia e pelas linguagens artísticas visuais. A análise das obras busca valorizar o olhar de cada artista, mais do que a qualidade da imagem oriunda de equipamentos caros, o modo como a obra é conduzida e o resultado alcançado é analisado. Isto faz com que a exposição apresente tanto obras feitas em câmeras profissionais, como por smartphones.

O Instituto Lumiee, idealizador do projeto, é uma ONG fundada em 2019 que tem por objetivo realizar ações e projetos nas áreas das artes, da educação, da saúde, dos esportes e do empreendedorismo. O presidente do Instituto Lumiee, Diego Sabádo, é um dos curadores das duas exposições. "Todo trabalho da ONG é voluntário e para alcançar os objetivos de cada projeto seus braços são, ao mesmo tempo, autônomos e independentes, mas trabalham de forma colaborativa".

Com dois anos e meio de existência, a ONG conta com 15 pessoas assumindo cargos e realizando projetos, e já formou parcerias com mais de 10 empresas do Pará e do Brasil. As exposições fotográficas "Retratos de uma Pandemia" e "Belém que Ninguém vê" estarão expostas até dezembro no espaço do Centro Cultural Atores em Cena.

Exposição “Retratos de uma pandemia”

Local: Centro Cultural Atores em Cena, localizado na Avenida Nazaré, número 435, esquina com a Benjamin Constant

Horário: das 14h às 21h