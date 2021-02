Exposição de Ursula Bahia mostra Dia de Finados em Colares

O dia 2 de novembro pode significar para os belenenses o dia de visitar túmulos de parentes falecidos e prestar homenagens ao longo da manhã, mas nos municípios do interior do Pará essa homenagem ganha outro aspecto, iluminando os cemitérios à noite com um ar de festa, até mesmo com um quê de ‘Dia de Los Muertos’, como o dia é celebrado no México. A prática realizada no município de Colares é tema da exposição “Iluminação: um retorno às imagens”, da fotógrafa Ursula Bahia, que inicia no próximo sábado (20), às 17h, na Praça Miguel Gondim - muro do cemitério Santa Madalena, na Ilha de Colares. As fotos ficarão permanentemente no local.

Em Colares, a forma de prestar tributo aos mortos no dia de finados segue o modelo diferente da capital. Os túmulos são iluminados no período da noite com o acendimento de velas, e em sequência, ocorre um momento de confraternização entre os familiares dos falecidos.

Ao longo dos últimos cinco anos a fotógrafa Ursula Bahia acompanhou a festa, mantendo viva a tradição por meio de registros fotográficos. A exposição “Iluminação: um retorno às imagens”, que será aberta no sábado, traz aos moradores do local os registros da fotógrafa ao longo desse tempo, mostrando crianças, jovens e adultos da região, no evento que celebra o Dia de Finados.

Na mostra, as fotografias serão dispostas no muro do cemitério por meio da técnica de lambe lambe, conhecida pelo uso na colagem de cartazes. Desta forma, a galeria a céu aberto fica permanentemente com a exposição de Ursula.

No dia da abertura, o público presente poderá participar de um bate-papo com a artista, no local da mostra. Ao longo do sábado e do domingo (20 e 21), Ursula também promove um estúdio móvel de fotografia, na Praça Miguel Gondim. Os moradores locais poderão fazer fotos de forma gratuita, e serão presenteados com os próprios registros impressos. A ação funcionará das 9h às 11h, e 16h às 18h.

Documentário

A exposição de Ursula é apenas uma das partes do projeto iniciado há cinco anos. Atualmente, a equipe grava na cidade um documentário, que integra o processo artístico da fotógrafa. As gravações buscam identificar as pessoas que foram registradas ao longo destes cinco anos.

Nos encontros para as gravações, os moradores que participaram do trabalho de Ursula recebem suas imagens impressas. Em vídeo, também relatam um pouco de suas tradições ao longo do tempo, como a forma como praticam a iluminação de seus entes queridos no Dia de Finados.

A produção audiovisual apresenta ainda o percurso da equipe ao longo do tempo de projeto. Ursula diz que o documentário é uma forma de apresentar tal cultura para o mundo, além de uma tentativa de estimular as populações a preservar costumes tradicionais.