Exposição de Sebastião Salgado estreia no Sesc Pompeia em São Paulo

A exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado ficará aberta até o dia 31 de julho na Área de Convivência do Sesc Pompeia. Idealizada pela curadora Lélia Wanick Salgado, a mostra traz o resultado de sete anos de imersões fotográficas do artista na Amazônia brasileira, com cerca de 200 imagens. Após passar por Paris, Roma e Londres, a exposição desembarca para sua temporada no Brasil.

A mostra imersiva é um mergulho no coração da Amazônia e um convite para ver, ouvir e refletir sobre o futuro da biodiversidade e a urgente necessidade de proteger os povos indígenas e preservar o ecossistema imprescindível para o planeta. Segundo a curadora, Lélia Salgado, “Ao projetar ‘Amazônia’, quis criar um ambiente em que o visitante se sentisse dentro da floresta, se integrasse com sua exuberante vegetação e com o cotidiano das populações locais”, comentou.

Feitas por terra, água e ar, as imagens revelam a floresta, os rios, as montanhas e a vida de comunidades indígenas, em uma Amazônia que não cessa de surpreender com a cultura e engenhosidade de seus povos, seus mistérios, sua força e sua incomparável beleza.

Além das mais de 200 fotografias, a mostra exibe sete vídeos com testemunhos de lideranças indígenas sobre a importância da Amazônia e os problemas enfrentados hoje em sua sobrevivência na floresta. Depois de ser apresentada em São Paulo, a exposição segue para o Rio de Janeiro (RJ), no Museu do Amanhã, de 19 de julho de 2022 a 29 de janeiro de 2023. Amazônia vai ainda ser apresentada em Belém (PA), além de estarem previstas outras capitais.