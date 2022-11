Exposição de moda se inspira nos títulos do Brasil na Copa do Mundo

Os estudantes do curso de Moda da Unama estão com exposição das disciplinas Produção de Moda e Programação Visual aplicada à moda. A coleção intitulada: “A moda na Copa: do Gramado à Passarela” é apresentada em painéis inspirada nas décadas que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo da Fifa. Ficará disponível para visitação no Shopping Bosque Grão Pará até o dia 20 de dezembro.

A professora e coordenadora do curso de bacharelado em moda, Felicia Assmar Maia conta que o trabalho é resultado das disciplinas também elaboradas em conjunto com a professora Lara Dahas. Ao todo são 10 alunas que assinam esse projeto.

Felícia explica que com as décadas diferentes, o estilo de se vestir era diferente. Por isso, buscaram o estilo da moda dessas décadas em peças atuais disponíveis em lojas do Shopping, além de montar os painéis. "Década de 50, glamour, cinturas marcadas. Década de 60, com a revolução jovem, mini saia, a mulher caminha na sua emancipação e o aparecimento da pílula anticoncepcional que permitiu um controle da sua sexualidade. Década de 70, revolução hippie, mudanças de comportamento e grande liberdade de vestir: cintura baixa, calça boca de sino, década de 90, já mais minimalista com todas as preocupações do final do século e com o início de um novo milênio e o estilo de vestir mais democrático dos anos 2000, com a copa de 2002. Esse é o conceito da exposição", explicou comparando as décadas em que o Brasil levou o título na Copa.

A cada semana novos looks serão expostos e o público poderá votar, por meio de QRCode nas melhores composições expostas. "A cada semana os looks mudam, ou seja, são feitas novas produções para cada década. Isso ocorrerá durante todo o pedido da Copa. Portanto serão 4 trocas de roupa", destacou.

Felicia destaca que o Pará também está representado na exposição, pois "as roupas estão de acordo com nossa cultura e nossas raízes culturais. A moda tem tendências globais, mas que são adequadas ao lugar e ao tempo em que se veste o look", arguiu.

Veja quais foram os movimentos inspirados em cada década:

1958 - Esplendor dos anos dourados;

1962 - Protesto da juventude e a Moda Futurista;

1970 - Estilo hippie;

1994 - Minimalismo fashion;

2002 - Vestir democrático do novo milênio.

Serviço

Evento: Exposição “A moda na Copa: do Gramado à Passarela”

Local: Shopping Bosque Grão Pará

Data: até 20 de dezembro

Horário: no horário de funcionamento do Shopping