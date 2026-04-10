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Exposição 'Amazônidas' chega a Belém após temporada no Rio de Janeiro

Mostra gratuita reúne 17 artistas e propõe imersão na identidade cultural amazônica até junho

O Liberal
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A obra de Andréa Noronha integra a exposição Amazônidas ()

A exposição itinerante "Amazônidas" abre nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, para visitação pública em Belém, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará. Gratuita, a mostra realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA) segue até 3 de junho de 2026 e reúne 17 artistas paraenses, promovendo uma imersão na identidade cultural da região.

As obras exploram o universo feminino amazônico, conectando arte, memória e identidade local. Por meio de cores e narrativas visuais, a exposição destaca referências ao cotidiano ribeirinho, à biodiversidade, à fé e às diversas manifestações culturais da região.

Visibilidade e reconhecimento para artistas da Amazônia

De acordo com Andréa Noronha, presidente do IMAA, a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar a visibilidade das artistas amazônidas. "Percebi que existia uma riqueza incomensurável de expressões artísticas que frequentemente permanecem à margem", afirma.

Ela complementa: "Assim, decidimos congregar essas vozes em um único evento para celebrar a arte e a cultura local".

Sucesso no Rio de Janeiro e expectativas para Belém

O projeto estreou no Rio de Janeiro, onde a organização registrou cerca de 60 mil visitantes. Segundo Andréa Noronha, a recepção do público superou as expectativas na capital fluminense.

"Muitas pessoas demonstraram interesse não apenas pela arte, mas também pelas narrativas que ela abriga", destaca a presidente do IMAA. "Isso evidencia a universalidade da nossa cultura e o anseio do público em se conectar com outras realidades".

Em Belém, a mostra busca reforçar o protagonismo feminino na produção artística da Amazônia. A iniciativa também visa evidenciar o ativismo cultural das participantes e incentivar o diálogo com o público local.

Andréa Noronha ressalta a importância da capital paraense: "Realizar a exposição em Belém é fundamental, pois estamos próximos do nosso público. É uma oportunidade para as pessoas se reaproximarem de suas raízes e para que a arte reflita as realidades e os desafios enfrentados na região".

Ela conclui sobre o diálogo gerado: "Essa proximidade gera um diálogo rico e necessário".

Artistas participantes e simbologia amazônica

A edição em Belém da exposição conta com a participação de 13 artistas mulheres e 4 convidados homens.

Entre as artistas estão:

Andréa Noronha
Aracely Miranda
Ariany Machado
Cristina Gemaque
Lia Gemaque
Luciana Vallinoto
Maria Libonati
Marise Maués
Nazaré Mello
Paula Guedes
Rosana Uchôa
Rose Maiorana
Rose White

Os artistas convidados são:

Francelino Mesquita
Jó Sales
Osvaldo Gaia
Tagore

Nas obras expostas, são recorrentes elementos simbólicos da paisagem amazônica. Dentre eles, destacam-se mangueiras, igarapés, rios, ilhas e traços da arquitetura colonial. Além disso, as peças abordam expressões ligadas ao pertencimento, à história e à memória da região.

Programação de abertura e parcerias institucionais

A programação de abertura da exposição inclui uma sessão de autógrafos do livro "Diário de uma desconhecida", de Cristina Gemaque, que também é artista integrante do IMAA.

A exposição é realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA) em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). A colaboração acontece por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e do Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE).

Reflexão sobre cultura e meio ambiente

Andréa Noronha finaliza a matéria expressando a expectativa do IMAA com a exposição. "Esperamos que a exposição instigue o público a refletir sobre a importância da preservação cultural e ambiental da Amazônia", declara.

Ela conclui: "Que levem consigo a compreensão de que a arte é uma expressão poderosa de identidade e resistência e que as histórias da Amazônia merecem ser narradas e celebradas".

Serviço

Exposição itinerante "Amazônidas" em Belém

Período: 10 de abril a 3 de junho de 2026
Horário: 8h às 14h
Local: Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará – Rua João Diogo, 284, bairro da Campina
Entrada: Gratuita
Informações: Instagram @mulheresartistasdaamazonia

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