Exemplar de revista Playboy com Vera Fischer é vendida por 2 mil reais; confira

Uma edição exclusiva da Playboy com a atriz Vera Fischer, de 72 anos, foi vendida por R$ 2 mil. O item raríssimo foi disputado por colecionadores da revista e internautas após o anúncio feito pelo Instagram “Sebo do Hit”, no último domingo (03).

Vera Fischer posou para a revista nos anos 2000, próximo aos 50 anos de idade. O ensaio foi fotografado por Bob Wolfenson, um dos maiores fotógrafos da América Latina, e é considerado raríssimo pela chegada da edição preto e branco.

Nas redes sociais, o exemplar ainda lacrado causou alvoroço nos internautas. “Essa capa é uma obra de arte. Vera Fischer no auge da beleza", disse um perfil. "Essa edição hoje é a mais rara e cara de toda história da Playboy brasileira", completou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)