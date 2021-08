Ex- maridos de Ivy Moraes exige divisão de bens

A ex-bbb Ivy Moraes usou o instagram para fazer um desabafo sobre uma pessoa que estaria exigindo parte de seus bens. A ex bbb não citou nomes, mas a colunista Fábia Oliveira diz que se trata do ex-marido e pai do filho de Ivy, Rogério Fernandes, de quem ela se separou após traições.

Ivy e Rogério eram oficialmente casados e, agora que se separou, o rapaz está exigindo de Ivy parte de tudo que ela conquistou após deixar o 'BBB 20'. Logo que deixou o reality da Globo, Ivy namorava Fernando Borges, com quem ela reatou o relacionamento após se divorciar de Rogério e está junto até hoje.

No entanto, apesar de já namorar outro durante o confinamento, ela não havia oficializado o divórcio. E na ocasião de sua eliminação do 'BBB', Ivy terminou com Fernando para tentar resgatar seu casamento com o pai de seu filho.