Ex-marido de Naiara Azevedo desabafa: 'recebi com estranheza as declarações e medidas judiciais'

A polêmica sobre as acusações da cantora Naiara Azevedo, que teria sofrido ameaça e violência doméstica por parte do ex-marido e empresário Rafael Cabral, e do ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, ganhou um novo capítulo. O empresário declarou que recebeu a notificação judicial com estranheza e se posicionou oficialmente sobre o assunto.

Rafael enviou um comunicado à imprensa, após Naiara Azevedo conseguir na justiça a medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha. "Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências", declarou.

Leia o comunicado na íntegra:

Recebi com estranheza as declarações e medidas judiciais envolvendo meu nome e de minha família.

Minha história com a Naiara foi construída com muitas lutas e dificuldades, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram juntos alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida.

A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas

Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências.

Naiara é uma artista completa e uma pessoa incrível, à qual dediquei mais de 10 anos da minha vida, tem a minha total admiração e o carinho de toda minha família, desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo.

Raphael Cabral.

Relembre o caso:

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo denunciou o ex-marido Rafael Alves Cabral, e o ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, acusando-os de ameaçá-la e de cometerem violência doméstica. A ocorrência foi feita na madrugada de hoje (30), na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiânia. Naiara conseguiu a medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.