Ex-jogador de basquete faz cocô na cama do ‘Big Brother’; entenda

Enquanto o “Big Brother Brasil 22” reúne anônimos e famosos, o “Celebrity Big Brother” confinou apenas celebridades em uma casa no reality dos Estados Unidos. Entre elas, o ex-jogador de basquete Lamar Odom, que protagonizou uma cena diferente no programa. Ele acabou fazendo cocô na cama de um dos quartos, na quinta-feira (3). As informações são do site Hugo Gloss.

O “acidente” com o ex-marido de Khloé Kardashian não foi exibido para o público, que só pôde ver o brother tomando banho e se esfregando com força. A patinadora olímpica Mirai Nagasu, que estava no box ao lado, percebeu e brincou: “Parece que você está se esfregando vigorosamente”.

Lamar entregou o motivo, mesmo sem ninguém ter perguntado: “Eu deixei o mundo saber que acabei de cagar na minha cama”. “Não, você não fez isso”, respondeu Nagasu. “Eu fiz, Eu tive que limpar na frente do mundo”, completou o ex-atleta.

O brother justificou que o motivo do “incidente” foi pelo fato de que ter bebido muito leite “destruiu” seu estômago. Assista: