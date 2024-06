Ex-integrante brasileiro da banda Megadeth, Kiko Loureiro anuncia turnê no Brasil; saiba as datas

O músico brasileiro Kiko Loureiro compartilhou em sua página oficial do Instagram detalhes dos espetáculos que ele irá realizar no Brasil, de 21 de junho no Rio de Janeiro a 11 de agosto em Porto Alegre.

"Estou preparando um super show ao lado de Felipe Andreoli, Bruno Valverde e Alírio Neto como convidado especial. O repertório vai incluir minhas músicas solo, além de clássicos do Angra e do Megadeth. Teremos mais convidados especiais nos shows de São Paulo e Curitiba. Será um show com uma super produção e um grande e variado repertório", escreveu.

"Não vejo a hora de pousar em São Paulo, mostrar o Brasil para minha família e rever todos os fãs de guitarra e metal", diz Kiko, que finaliza: "Não deixe de vir aos shows, pois você verá a minha melhor versão no palco. Se você já me segue há tempo, poderá reviver vários momentos da minha carreira e relembrar as épocas da sua vida em que ouvia Angra ou No Gravity. Se me segue há menos tempo, vai poder ver de perto os trabalhos que fiz com o Megadeth e o álbum "Open Source". Será um show nas proporções que nunca fiz antes. Estou aqui contanto os dias!", completou.