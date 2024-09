Ex de Rebeca Andrade se pronuncia sobre ataques de ódio após fim do namoro

O fisiculturista Luiz Cleiton se manifestou pela primeira vez após o término de seu relacionamento com Rebeca Andrade, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris. Em um desabafo nas redes sociais, Luiz revelou que vem sofrendo ataques de ódio online e que tem precisado de medicação para tratar a depressão.

Rebeca e Luiz começaram a namorar em 2022, mas o relacionamento chegou ao fim no início deste ano. Desde então, o fisiculturista tem sido alvo de críticas nas redes sociais, e ele afirma não entender o motivo de tanto ódio direcionado a ele.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Luiz desabafou sobre o impacto dos ataques em sua vida e expressou seu desejo de levar uma vida comum.

“Instagram de fãs e TikTok só me esculachando. Só quero ser um cara comum, e as pessoas não estão deixando. Não consigo entender o propósito. Não sei se fiz por merecer”, declarou Luiz.

No mesmo vídeo, ele exibiu uma cartela de remédios e destacou que o uso da medicação é sério. “Não estou brincando de tomar remédios”, afirmou.

“Só quero ser um cara descartável e ficar no limbo como a maioria das pessoas falam para mim. Não tem nada que você fale para mim que eu já não tenha falado dez vezes pior no espelho”, desabafou o atleta.

O vídeo termina com um apelo de Luiz: “Se tu me odeia muito, deixa eu cair no esquecimento. Deixa eu passar, ser só uma lembrança. Se não fica difícil para todas as partes. Pelo menos para mim é.”