Ex de Erasmo lembra que Pugliesi foi o pivô de sua separação

Gabriela Pugliesi voltou aos holofotes após ter falado sobre o término do relacionamento com Erasmo Viana. Com o anúncio, começaram a circular especulações de traições que teriam sido realizadas pelo (agora ex) marido, Erasmo Viana. Ele nega.

Em 2015, a ex do modelo na época, Rachel Apollonio, também influenciadora, disse que o pivô do término de seu relacionamento com Erasmo havia sido Pugliesi.

"Não gosto de exposição, mas também não consigo ver as mentiras que Pugliesi têm contado. E também para as pessoas que me acompanham ficarem mais tranquilas", disse Rachel, na ocasião, em entrevista à Revista "Época".