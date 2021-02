Ex-BBB volta a trabalhar em mercado e fala sobre carreira de ator: 'Perdi o emprego na pandemia'

Agustinho Mendonça trabalhava como gerente de supermercado quando foi sorteado para entrar na sexta edição do "Big Brother Brasil". Após 14 anos do reality, o ex-BBB perdeu o emprego como produtor de um programa de esportes e voltou a trabalhar no comércio, agora como chefe de caixa.

"Fui demitido em março de 2020. Perdi o emprego no início da pandemia. Graças a Deus consegui esse trabalho agora no mercado. Preciso me sustentar, e vivemos num período muito difícil", disse. Agustinho tem 50 anos e é pai de um adolescente de 15. Atualmente, ele concilia o novo emprego com alguns pequenos trabalhos como ator.

O ex-BBB deixou o reality na quarta colocação e diz que sonhava em viver como artista. "Gosto muito de atuar e sempre que dá faço alguma coisa, mas não dá para viver só como ator", contou. Agustinho também já atuou no teatro e se formou em Jornalismo após sua passagem pelo programa.