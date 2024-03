Ex-BBB Thaís Macedo é a convidada do ‘Mangueirosamente’ desta semana

O videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, tem como foco personalidades da cultura paraense e brasileira. E no episódio desta semana, a convidada foi a psicóloga e ex-BBB, Thaís Macedo, primeira nortista a participar do Big Brother Brasil em 2006. A paraense falou sobre sua trajetória dentro do programa, do amor por Belém do Pará e da sua vida pós-BBB. O episódio vai ao ar nesta sexta-feira, 22, ás 19h, no portal O Liberal.com, através da plataforma LibPlay.

No bate-papo, Thaís revelou um pouco da sua entrada no programa. “Logo após eu descobrir uma traição do meu noivo na época, minha cunhada me incentivou para me inscrever”, iniciou. A psicóloga acatou a ideia e acabou dando certo. Ela foi escolhida pela produção do programa para participar da edição de 2006. Thaís foi a primeira participante do Norte a entrar no reality show.

Questionada por Ismaelino sobre a experiência de viver o programa, ela foi enfática: “você vai do céu ao inferno”. Thaís acrescentou ainda que é uma experiência fantástica para o autoconhecimento. A jovem de 26 anos, na ocasião, não se envolveu em polêmicas e nem em romance. “Não é uma tarefa fácil, há muitas questões psicológicas. O BBB é um recorte da nossa atualidade, há pessoas com muitos problemas psicológicos, outras com problemas menores, não tem para onde fugir”, destacou a ex-BBB.

A ex-sister foi eliminada com 57% dos votos, na época no período de carnaval no Brasil. Thaís contou ainda no bate-papo que pediu em oração para Deus lhe botar no paredão para poder curtir na Bahia. “Fiz uma oração bem ridícula, pedindo que se não fosse para eu ganhar, que era para ele me tirar na semana do carnaval, e de fato meu pedido foi atendido”, explicou.

Para quem não lembra, dentro da casa do BBB ela ficou conhecida também por falar de Deus aos colegas. A primeira refeição no confinamento foi marcada por uma oração realizada por Thaís. “As pessoas precisam ter mais compaixão por quem está lá, porque é bem difícil”.

Durante a conversa, Thaís também contou que para o campo profissional, a experiência do BBB não foi tão positiva. Ao entrar no confinamento, ela se revezava em três empregos. Ao sair de lá, levou um tempo para se recolocar no mercado. “Não olham para você como profissional. É visível o preconceito. Sempre vêm com a desculpa: ‘Seu currículo é ótimo, mas não tem vaga’”, desabafou.

A paraense diz que a experiência também serviu de amadurecimento. "Ficar na casa foi difícil, mas lidei bem. Foi um crescimento também como pessoa". Ao ser questionada sobre as amizades que ainda mantinha mesmo fora da casa, Thaís citou Juliana, Carlão, Daniel, Inês e Roberta, que também estiveram na sexta edição do reality.