Ex-BBB Lucas Penteado assina contrato para ser ator da Globo

O ator e ex-BBB 21 Lucas Penteado assinou contrato com a Globo por dois anos e está disponível para trabalhar em projetos da casa. Esta é a primeira vez que o artista, que desistiu do reality show, tem um contrato longo com a emissora.

Quando fez 'Malhação: Viva a Diferença', ele teve contrato por obra. A Globo entendeu que o rapaz de 24 anos é um fenômeno entre o público e não quis perder a oportunidade de tê-lo no seu casting, cada vez mais restrito.

Nesta quarta-feira (10/3), Lucas vai estar no Mais Você para falar sobre o contrato e planos futuros para sua carreira.