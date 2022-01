Ex-BBB, Hadson Nery pede anões nas próximas edições do BBB: 'são luz e alegria'

O paraense Hadson Nery, que participou da edição 20 do Big Brother Brasil, também deu o que falar nas redes sociais no dia de anúncio dos participantes do BBB 22. No Twitter, o ex-jogador de futebol revelou um desejo sobre futuras participações do reality.

'Eu queria muito que em uma edição, seja lá qual for o reality, entrasse um anão. Eles são luz e alegria, pow. Fica aqui minha reivindicação. Falei, tô leve', disse.

Nos comentários, claro, muita interação com o post que viralizou.

'Sabe horrores! Perfeito! Por um anão no BBB 23!', respondeu um seguidor. 'O Tokinho nessa edição, não ia ter pra ninguém', sugeriu outra seguidora.