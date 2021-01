Ex-BBB Flay se pronuncia sobre fala de Conká e faz campanha para Juliette

Na tarde desta sexta-feira (29), Karol Conká, durante uma conversa com Thais e Sarah, fez comentários sobre o modo que Juliette fala e se expressa, criticando o jeito dela.

"Não, é o jeito dessa pessoa, pois na terra dessa pessoa é normal falar assim", disse a cantora, que completou o raciocínio de outro brother comparando Juliette com ela. "Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha... eu tenho muita educação para falar com as pessoas", falou, Conká.

Karol também destacou o seu jeito brincalhão e disse que, mesmo sendo assim não precisava invadir o espaço dos outros: "Não falo pegando nas pessoas", mencionando aspectos do comportamento de Juliette com os quais ela não simpatiza.

Os internautas não gostaram das declarações feitas pela cantora e a acusaram de xenofobia. Além de artistas como Whindersson Nunes e Gkay, a ex-BBB Flay foi uma das pessoas que criticaram a atitude da 'sister' e saíram em defesa de Juliette. Comparando as situações, segundo ela quase ninguém se voltou contra a xenofobia que sofreu de forma velada quando esteve na casa.

Ano Passado POUCOS aqui fora levantaram a voz pra desmascarar a xenofobia velada comigo e eu tive pouco apoio, foram os pinguinhos se matando por mim e poucos que tinham coragem, Esse ano estou aqui fora, e estou vendo como tudo funciona, eu NÃO VOU FICAR CALADA diante disso! — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Em uma sequência de tweets, a cantora pediu respeito para com a sister Juliette e fez uma campanha a favor da advogada.

JULIETTE MERECE RESPEITO

Ela é autêntica, verdadeira, pura, não faz personagem bbb não não roteiro, não tem script não tem porque ter personagem — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

A tag viralizou no twitter e foi um dos assuntos mais comentados da tarde desta sexta-feira junto com os termos “Curitiba” e “Nordeste”.