Ex-affair de Preta Gil presta homenagem e publica fotos com a cantora: 'A vida juntou a gente'

O cantor Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como O Kanalha, emocionou os fãs ao prestar uma homenagem à cantora Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Pelas redes sociais, o artista publicou um texto no qual descreveu a relação entre os dois como uma conexão espiritual e profunda, marcada por carinho, conselhos e momentos de alegria.

Os dois mantinham uma amizade próxima, definida por Preta como uma "amizade gostosa". A intimidade entre eles era visível em aparições públicas e trocas frequentes de mensagens sugestivas nas redes sociais, o que chegou a alimentar rumores de um romance, nunca confirmado por nenhum dos dois.

Na mensagem publicada nesta segunda-feira, 21, o cantor revelou a intensidade dos sentimentos que o ligavam à artista. "Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na terra", escreveu ele em um dos trechos.

O Kanalha falou ainda sobre como o encontro entre eles foi curador e transformador, descrevendo a cantora como uma mulher de força, fé e coragem inabaláveis.

"A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena né bebê, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, te amo!", finalizou.

Além da homenagem em texto, o artista compartilhou nos Stories vídeos íntimos ao lado de Preta Gil. Em um dos registros, os dois aparecem juntos enquanto Preta come um acarajé. Em outro, as imagens dos orixás Oxum e Obaluaê aparecem na conversa dos dois. Nos registros, a cantora também se maquia enquanto ele a chama carinhosamente de "neném".

A publicação recebeu centenas de comentários, inclusive de amigos próximos de Preta. "Lindo esse encontro de vocês! Você sabe como sempre me emocionou, né?", escreveu Regina Casé. "Ela te amava de uma forma muito linda! Falava de você de uma forma encantadora", disse Maíra Azevedo. "O encontro de vocês foi muito especial, Dan", comentou Pedro Tourinho.