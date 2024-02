Evandro Costa lança livro “As Aventuras de Miguel, Gabriel e Isadora” em homenagem a família

Nesta terça-feira (20), o autor Evandro Costa lança o livro “As Aventuras de Miguel, Gabriel e Isadora”, no Palácio Antônio Lemos, às 19 horas. O evento também conta com a presença de Maciste Costa, ilustrador do livro.

A narrativa do livro gira em torno de Miguel, Gabriel e Isadora, que são filhos do autor. “Desde o nascimento dos meus filhos gêmeos, Miguel e Gabriel, criei o hábito de registrar as histórias do dia a dia da criançada, do cotidiano de uma família com gêmeos e, depois, com mais uma menina caçula, Isadora”, explica.

“Desde a rotina trabalhosa, passando pelas viagens, escola e por aí vai, tudo virava história, inclusive durante a pandemia. Espero que fique guardado estas curtas memórias no livro, para acompanhá-los na desconhecida jornada da vida”, acrescenta.

Antes do livro nascer, o autor publicava várias crônicas em suas redes sociais, apenas para familiares e amigos. “Com o passar do tempo, a ideia de reunir os textos em um livro foi crescendo e amadurecendo, até a proposta de ser um livro infantil, para a criançada mesmo. Então, selecionei 5 histórias, que ganharam ilustrações do artista paraense Maciste Costa e edição da Editora Paka-Tatu”, fala sobre o processo criativo.

O livro 'As Aventuras de Miguel, Gabriel e Isadora' conta com a ilustração de Maciste Costa (Foto: Divulgação)

De acordo com o ilustrador do livro, Maciste Costa, para começar a produzir os desenhos para a narrativa foi necessária uma longa conversa com o autor, com o objetivo de compreender todo o livro e sua essência. “Só depois dessa garimpagem começa a feitura das imagens. O envolvimento de Evandro foi de suma importância, pois só ele me dá o feedback que preciso, para que haja uma verdadeira harmonia entre texto, autor, ilustrador e finalmente o leitor”, diz.

“O texto é extremamente bem humorado. O humor é sem sombras de dúvidas um mote, um teor aprazível que torna o texto leve e acolhedor. Outro ponto que me chamou atenção foi o de transformar coisas corriqueiras no âmbito familiar. Coisas simples que contadas com amor, afeto, alegria e respeito, tornam-se algo necessário, sobretudo, importante nessa relação pai e filhos”, complementa.

O ilustrador se diz feliz com o resultado do projeto e com a parceria com o autor. “Tenha plena certeza de que essa nobre atitude em fazer um livro dos seus filhos e para seus filhos, será um divisor de água na vida deles. Depois disso, certamente, jamais serão os mesmos. Algo de novo brotou em seus corações e, certamente, eles vão agradecer tal gesto pelo resto de suas vidas. Livro é o que está dentro da gente, materializado em códigos e impressos em papel”, conta.

Por fim, para o escritor, a experiência de registrar as histórias foi muito gratificante, já que a família inteira se envolveu. “O livro inicia com uma história que não é triste, mas é de dificuldade. Quando os gêmeos nasceram, tiveram que ficar na UTI e então enfrentamos a saída da maternidade sem nenhum deles. Achei importante começar com essa história para que os adultos possam repassar às crianças que, na vida, obrigatoriamente todos nós enfrentaremos momentos de dificuldade”, conclui.