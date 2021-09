'Eu sei o que aconteceu', diz Rafael Ilha sobre morte de Gugu

Rafael Ilha, em entrevista para o podcast 'Inteligência Ltda.', disse que não acredita na versão da morte do apresentador, na qual Gugu teria subido no forro de casa para fazer reparos no momento em que caiu e veio a óbito.

"Eu estava gravando 'Troca de Família' para a Record e não acreditei, aliás, não acredito até hoje. Estava lavando a louça na hora e escutei o William Bonner falando", começou dizendo. "Eu sei o que realmente aconteceu, e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'Vou trocar essa lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu", completou.

Quando questionado por Rogério Vilela, apresentador do podcast, o cantor não soube responder o motivo dessa interpretação. "Acho que poderiam ter contado a verdade. Só acho isso, não teria problema. Foi uma fatalidade, mas não acho justo", disse.