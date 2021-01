'Eu fumo maconha', revela Daniel Filho sobre como mantém a boa memória, aos 83 anos

O ator e diretor Daniel Filho, responsável por obras como "Selva de Pedra", "Pecado Capital" e "A Vida Como Ela É...", revelou no "Oi, Sumido", do UOL, que mantém a boa memória, no alto dos seus 83 anos, porque fuma maconha. O tema do programa foi "Confissões de Adolescente". Deborah Secco, Daniele Valente, Georgiana Góes e Luis Gustavo também participaram da conversa, que contou com várias risadas sobre a surpresa.

"Sabe por que eu tenho memória? Eu vou dizer, que isso é muito importante. Eu fumo maconha e ela é boa para memória, dizer que maconha afeta a memória é men-ti-ra", disse Daniel.

No entanro, um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry mostrou que um mês de abstenção de uso de maconha resultou em melhoria mensurável na memória - função considerada prejudicada nos adeptos à droga pelos pesquisadores.