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Estrelas da Casa muda formato e abre inscrições; saiba como participar

O reality já abriu inscrições e divulgou orientações detalhadas para os candidatos que pretendem disputar uma vaga

Estadão Conteúdo
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Ana Clara é a apresentadora do reality 'Estrela da casa' (Divulgação)

A terceira temporada de Estrelas da Casa, da TV Globo, chega com mudanças no formato e novidades para quem deseja participar. Além de passar a formar grupos musicais, o reality já abriu inscrições e divulgou orientações detalhadas para os candidatos que pretendem disputar uma vaga.

Diferente das edições anteriores, o programa agora reunirá cantores de diferentes estilos para formar grupos ao longo da competição. O público acompanhará todas as etapas desse processo, desde a seleção até o desenvolvimento e lançamento dos projetos musicais.

Apesar da dinâmica coletiva, as inscrições seguem sendo feitas de forma individual, por meio do site do Gshow. Os interessados devem preencher um formulário completo e enviar materiais que ajudem a apresentar seu perfil artístico.

Produção orienta envio de vídeos e reforça critérios

Para participar, é necessário gravar três vídeos obrigatórios. O primeiro deve ser uma apresentação cantando em português. No segundo, o candidato pode optar por uma música em outro idioma ou enviar mais uma performance em português. Já o terceiro vídeo deve ser uma apresentação pessoal, contando a própria história, interesses e características.

A produção recomenda atenção à qualidade dos vídeos, evitando ambientes escuros ou com ruídos. Também não são aceitos materiais com montagens de fotos ou dublagens. Os vídeos devem ter até três minutos de duração.

Outra orientação é evitar apresentações à capela, dando preferência ao uso de instrumentos musicais. Caso o vídeo seja gravado em estúdio, o áudio não deve passar por tratamento.

Os candidatos devem preencher todos os campos obrigatórios do formulário, incluindo fotos e contatos atualizados. O primeiro contato da produção será feito pelos canais informados, especialmente por e-mail, com domínio oficial.

Histórico do programa

O reality segue sob o comando de Ana Clara. A produção é assinada por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Nas temporadas anteriores, o programa premiou artistas solo. O cantor Luca venceu a primeira edição e levou prêmio em dinheiro, contrato com gravadora e turnê nacional. Já Thainá Gonçalves foi a vencedora da segunda temporada, também com premiação milionária.

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