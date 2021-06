Estreia no Brasil primeiro longa dirigido por mulher no Djibouti

O longa “Juventude”, de Lula Ali Ismaïl, é o primeiro filme de ficção da história do Djibouti dirigido por uma mulher no país do nordeste africano que conquistou sua independência, em 1977. O filme estreia no Brasil nesta sexta, 11, direto no streaming da Supo Mungam Plus.

Em Juventude, Asma, Hibo e Deka são três jovens garotas, de diferentes classes sociais, que estão prestes a se formar no ensino médio. Enquanto navegam pelo início da idade adulta, elas devem decidir entre permanecer no Djibouti ou ir para a universidade na França.

O impressionante filme de estreia da diretora Lula Ali Ismaïl nos transporta para a sociedade, cultura e tradições de seu país, enquanto conta uma história de amadurecimento sincera e sensível.

Também nesta sexta estreiam na plataforma da Supo Mungam Plus o documentário "Tempestade", de Tatiana Huezo (México, 2016), indicado ao Goya de Melhor Filme Ibero-americano e representou o México no Oscar 2018, e "O Reencontro", de Anna Odell (Suécia, 2013), que recebeu o Prêmio da Crítica no Festival de Veneza e de Melhor Filme e Melhor Roteiro nos Prêmios Guldbagge.

Disponível para todo Brasil e focada em cinema independente e de arte, a Supo Mungam Plus é uma janela cinematográfica virtual para diversas histórias e culturas, lançando filmes inéditos, clássicos restaurados, obras cults e joias do cinema mundial.

Serviço:

Onde assistir: www.supomungamplus.com.br

Quanto: 7 dias grátis para o assinante. Através de uma assinatura mensal, por R$23,90, ou anual, por R$199,90, realizada no próprio site da plataforma. Além da opção de cartão de crédito, já está disponível Boleto ou Pix para o Plano Anual.