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'Estão querendo nos calar, mas a música é boa', diz Zé Neto sobre canção associada a Vorcaro

O lançamento da música "Oi, Tudo Bem?" está previsto para o próximo dia 9

Estadão Conteúdo
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O sertanejo já estava afastado dos palcos para tratar depressão e síndrome do pânico. (Divulgação/Instagram: @zenetotoscanooficial)

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, se pronunciou nesta quinta-feira, 2, sobre a decisão judicial que proibiu a veiculação de trechos do vídeo de uma música que teria se baseado nas conversas íntimas do banqueiro Daniel Vorcaro com sua ex-namorada Martha Graeff e com outras mulheres. Os diálogos foram vazados a partir da quebra do sigilo do telefone celular dele. "Estão querendo nos calar, mas a música é boa", disse o cantor.

O lançamento da música Oi, Tudo Bem? está previsto para o próximo dia 9. "A gente vai lançar essa música no dia 9 de abril, e já está dando o que falar. Eu nem sei se a gente lança ou não. Estou até meio com medo", disse Zé Neto, em vídeo publicado no Instagram.

O artista afirmou que a música está sendo associada "a determinado assunto", que quando ele viu as notícias sobre a proibição pensou que era uma brincadeira de 1º de abril, e que como o processo está em segredo de justiça ele não poderia dar mais detalhes aos fãs sobre o caso. No vídeo, ele aparece folheando uma cópia do processo enviado por seu advogado.

A decisão liminar foi proferida na quarta-feira, 1.º, pela 29ª Vara Cível da Justiça de São Paulo, em uma ação movida pela influenciadora Karolina Trainotti, amiga de Vorcaro que aparece em imagens de um vídeo promocional feito a partir da música da dupla sertaneja. Ele já não está mais no ar.

Na decisão, a Justiça proíbe que sejam divulgados trechos de imagens ou quaisquer outras referências que identifiquem e vinculem Karolina à música.

"A fim de que sejam preservados os direitos de personalidade da autora e que a divulgação de sua imagem privada não seja reproduzida sem consentimento aliado ao fato de se tratar de conteúdo de ampla difusão em ambiente digital de alta propagação, verifico a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à concessão da tutela de urgência", diz a decisão da juíza Daniela Dejuste de Paula.

"Isto posto, defiro o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos se abstenham de utilizar, veicular, reproduzir ou divulgar, sem consentimento, imagens, dados pessoais ou quaisquer elementos que permitam a identificação da autora, especialmente no contexto de promoção da música", complementa.

O que diz a música de Zé Neto e Cristiano

A música não cita nominalmente Daniel Vorcaro, mas um vídeo divulgado no perfil oficial da dupla sertaneja trazia imagens do banqueiro, de sua ex-namorada e de outras mulheres citadas nos diálogos para ilustrar a música. Nos primeiros versos, a dupla canta: "Eu falava bom dia pra uma/escrevia bom dia pra outra/eu ouvia eu te amo de uma/e eu lia eu te amo da outra".

A ação pede o pagamento de indenização por danos morais e afirma que a influenciadora foi submetida a situação "vexatória".

"A gravidade se intensifica quando se observa que o conteúdo veiculado expõe a autora em contexto nitidamente vexatório, ao reproduzir e explorar aspectos de sua vida íntima de forma descontextualizada, sensacionalista e voltada à captação de atenção do público", escreveram os advogados Luís Henrique Prata, Francisco Eslei de Lima e Gabriella Leonel Venâncio.

O nome de Trainotti surgiu no noticiário após o UOL revelar que ela recebeu um apartamento de R$ 4,3 milhões de Daniel Vorcaro. O vídeo da música divulgado pela dupla sertaneja colocou imagens dela ao lado do banqueiro.

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MÚSICA

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